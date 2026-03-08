ついに素顔を「解禁」した歌手のAdo。平成を代表する「顔を出さないアーティスト」であるGReeeeN（現・GRe4N BOYZ）とAdoを比較すると、彼女の緻密な戦略と今後の方向性が見えてくる。【冨士海ネコ/ライター】＊＊＊【写真を見る】「若いころの椎名林檎みたい」Adoの“クール系美人”な素顔ついにAdoさんが素顔を「解禁」した。自伝小説の出版に伴い、新たに制作されたミュージックビデオでは、ぼんやりとだが横顔を垣間見