放送中のドラマ『北方謙三 水滸伝』。劇中で棒術の達人、史進役を務める俳優・木村達成さんが原作小説を読んでみたら…。「頭蓋から両断」という衝撃的な描写に度肝を抜かれながらも、最小限の文章で登場人物の「渇き」を描き分ける北方文学の凄さを実感。実際の撮影現場では殺陣のシーンで傷だらけになりながらも、「史進が流れ込んできた」瞬間を体験した熱い舞台裏を語った。 【写真】史進役を演じた俳優の木村達成さん