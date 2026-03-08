稲葉山城に移って岐阜城と改名する斎藤龍興（濱田龍臣）が治める美濃（岐阜県南部）の攻略を、いよいよ本格化させた織田信長（小栗旬）は、木下藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に命じ、長良川沿いの多くの河川が入り乱れる要地、墨俣に城を築かせた。斎藤側に攻め込まれる前に急いで城を完成させるため、あらかじめ組み上げた木材を上流から流すなどして、世にいう「一夜城」を出現させた。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』