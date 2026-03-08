稲葉山城に移って岐阜城と改名する

斎藤龍興（濱田龍臣）が治める美濃（岐阜県南部）の攻略を、いよいよ本格化させた織田信長（小栗旬）は、木下藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に命じ、長良川沿いの多くの河川が入り乱れる要地、墨俣に城を築かせた。斎藤側に攻め込まれる前に急いで城を完成させるため、あらかじめ組み上げた木材を上流から流すなどして、世にいう「一夜城」を出現させた。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第8回「墨俣（すのまた）一夜城」（3月1日放送）。

【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」 ほか

とはいえ、斎藤側は猛攻撃を仕掛けてきた。そこで藤吉郎は、一帯の川筋を仕切る川並衆の棟梁、蜂須賀正勝（高橋努）らとともに城から脱出し、城に火矢を放った。墨俣城は斎藤側の軍勢もろとも焼け落ちた。衝撃的だが鮮やかな場面だった。

JR岐阜駅前の信長像

そして第9回「竹中半兵衛という男」（3月8日放送）では、信長の軍勢はいよいよ斎藤氏の本拠、稲葉山城（岐阜県岐阜市）を取り囲む。城下町には火が放たれて、龍興の家臣は次々と離反し、稲葉山城はついに信長の手に落ちる。

ところで、「墨俣一夜城」も「稲葉山城」も城は城だが、両者には敵を攻撃し、敵からの攻撃に耐える場所だという意外に共通点はない。それくらい違う。墨俣一夜城は、地面に空堀を掘り、掘り起こした土で土塁を築き、木の柵をめぐらせた程度の、小さな臨時の砦だった。一方、稲葉山城は一国を治める大名の居城で、政務と軍事の中心だった。高層で白亜の天守が建つ、広い堀と高い石垣に囲まれた城は、この時代はまだ出現していないが、要所が石垣で固められ、堀と土塁が複雑に配備され、堅固な櫓や豪壮な御殿などが建ち並んでいたと思われる。

岐阜城

信長は稲葉山城陥落後の永禄10年（1567）9月、自身の居城を小牧山城（愛知県小牧市）から稲葉山城に移し、井の口だった都市名を岐阜に改め、城の名も岐阜城に変えた。だが、そこは信長である。城の名だけでなく、城そのものを信長流に造り替えた。

この岐阜城からは、信長がなにを考え、望み、なにを目指していたのかが見えてくる。

ほかのすべてに優るための宮殿

小牧山城は標高約86メートルの小山だったので、信長は麓から山頂まで全山を要塞化した。だが、稲葉山城は標高約329メートルの金華山頂に築かれ、名を岐阜城と改めてもそこが変わるわけではないから、山麓と山頂部による二元構造は、斎藤時代のまま維持された。

では、信長は山麓と山頂のそれぞれを、どう構築したのか。イエズス会のポルトガル人宣教師、ルイス・フロイスの『日本史』に書かれた記録から再現してみたい。フロイスは永禄12年（1569）、信長みずからの案内で城内を見学したのである。

フロイスはまずこう書く。「彼（信長）は自らの栄華を示すために他のすべてに優ろうと欲しています。それゆえにこそ、彼は多額の金子を費やし、自らの慰安、娯楽としてのこの宮殿を建築しようと決意したのであります。宮殿は非常に高いある山の麓にあり、その山頂に彼の主城があります。驚くべき大きさの加工されない石の壁がそれを取り囲んでいます」（松田毅一、川崎桃太訳、以下同）。つまり、信長の「他のすべてに優ろう」という野望がカタチになったのが岐阜城だというのだ。

山麓の居館、フロイスのいう「宮殿」に足を踏み入れると、こんな様子である。

「第一の内庭には、劇とか公の祝祭を催すための素晴らしい材木でできた劇場ふうの建物があり、二本の大きい影を投ずる果樹があります。広い石段を登りますと、ゴアのサバヨのそれより大きい広間に入りますが、前廊と歩廊がついていて、そこから市の一部が望まれます」

「内の部屋、廊下、前廊、厠の数が多いばかりでなく、はなはだ巧妙に造られ、もはや何もなく終わりであると思われるところに、素晴らしく美しい部屋があり、その後に第二の、また多数の他の注目すべき部屋が見出されます。私たちは、広間の第一の廊下から、すべて絵画と塗金した屏風で飾られた約二十の部屋に入るのであり、（中略）これらの部屋の周囲には、きわめて上等な材木でできた珍しい前廊が走り、（中略）この前廊の外に、庭と称するきわめて新鮮な四つ五つの庭園があり、その完全さは日本においてははなはだ稀有なものであります。（中略）下の山麓に溜池があって、そこから水が部屋に分流しています」

安土城天主につながる4階建ての豪壮な居館

豪華なだけでなく、宮殿と庭園を複雑に入り組ませ、非常に優雅に造られているのがわかる。また、読み進むと、この「宮殿」が高層建築であったことに気づかされる。

「二階には婦人部屋があり、その完全さと技巧では、下階のものよりはるかに優れています。部屋には、その周囲を取り囲む前廊があり、市の側も山の側もすべてシナ製の金襴の幕で覆われていて、そこでは小鳥のあらゆる音楽が聞こえ、きわめて新鮮な水が満ちた他の池の中では鳥類のあらゆる美を見ることができます」

「三階は山と同じ高さで、一種の茶室が付いた廊下があります。それは特に精選されたはなはだ静かな場所で、なんら人々の騒音や雑踏を見ることなく、静寂で非常に優雅であります。三、四階の前廊からは全市を展望することができます」

山麓の谷筋にある居館跡は昭和59年（1984）から発掘調査が重ねられ、信長らしく桁外れに広壮な実態が明らかになっている。入口には敵がまっすぐ侵入できないように、食い違いにした虎口（城の出入口のこと）が見つかり、そこには長さ3メートル近い巨石が並べられ、フロイスの「驚くべき大きさの加工されない石の壁がそれを取り囲んでいます」という記述が裏づけられた。

居館の中心は虎口のすぐ上に置かれ、底を玉石で覆った池も見つかった。左右の谷筋はひな壇に造成され、最下段から最上段までの高低差は30メートル程度ある。中央にはいまも山から谷川が流れ込み、その両岸に折り重なる巨石は、信長が護岸した石垣が崩れたものと考えられる。また、谷川の北側には大きな池のある庭園も見つかった。この池には当時、いまも背後にそそり立つ岩盤から滝が流れ落ちていた。

居館が4階建てだったのも注目すべきことで、安土城天主の先駆にあたる、信長の権力と権威を象徴する建物だったようだ。その屋根を飾っていた金箔瓦も見つかっている。

宣教師も驚いた信長の絶対性

フロイスは山頂も訪れている。そして、「この前廊に面した内部に向かって、きわめて豪華な部屋があり、すべて塗金した屏風で飾られ、内に千本、あるいはそれ以上の矢が置かれていました」と書いている。山頂の建物も高層建築だったかどうかはわからないが、山麓も山頂も、可能なかぎり豪華に飾られていたことはわかる。

そしてフロイスは、岐阜城を訪れ、信長の権力について感じたことを、次のように書き記している。

「もっとも私を驚嘆せしめましたのは、この国主（信長）がいかに異常な仕方、また驚くべき用意をもって家臣に奉仕され畏敬されているかという点でありました。すなわち、彼が手でちょっと合図するだけでも、彼らはきわめて兇暴な獅子の前から逃れるように、重なり合うようにしてただちに消え去りました。そして彼が内から一人呼んだだけでも、外で百名がきわめて抑揚のある声で返事しました。（中略）都では大いに評価される公方様の最大の寵臣のような殿も、信長と語る際には、顔を地につけて行うのであり、彼の前で目を上げる者は誰もおりません。彼と語ることを望む、政庁になんらかの用件のある者は、彼が城から出て宮殿に下りて来るのを途上で待ち受けるのです。すなわち何びとも登城してはならぬことは厳命であり……」

また、山麓の居館についても、「たとえその寵臣であっても、彼（信長）が明白な言葉で召喚したのでなければ、誰もこの宮殿の中へは入らぬのであり、彼は入った者とは外の第一の玄関から語るのであります」と書く。

信長が自身を、いかに絶対的権力として演出していたかがよくわかる。そして岐阜城自体が、その豪華さと求心的構造によって、信長という存在の絶対的な求心性を、織田家中に対しても外部に対しても示すための装置として機能していたといえる。

信長はフロイスを岐阜城に案内する前に、「貴殿に予の邸を見せたいと思うが、他方、貴殿には、おそらくヨーロッパやインドで見た他の建築に比し見劣りがするように思われるかもしれないので、見せたものかどうか躊躇する。だが貴殿ははるか遠方から来訪されたのだから、予が先導してお目にかけよう」と語ったという。また、フロイスは「彼（信長）は私に、インドにはこのような城があるか、と訊ね、私たちとの談話は二時間半、または三時間も続きましたが」とも書く。

信長は遠くヨーロッパやインドに、自身の権力や権威についてどのように伝わるか、非常に気にしていた。岐阜城からは、信長の野望の大きさまで読み取れるのである。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部