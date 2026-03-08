岡山の河野孝汰「ワールドカップには絶対に出たい」2026年、レノファ山口FCのアカデミーで育ったFW河野孝汰がJ1ファジアーノ岡山へ移籍して新たなスタートを切った。高校1年生でJデビューを果たし、翌年の2020年7月に16歳11か月17日で初得点して当時のJ2最年少得点記録を更新。幼い頃から抱いてきた夢は、挫折を経験しても変わることはなかった。ファジレッドのユニフォームを着て初めてJ1の舞台に立ち、夢を追いかけ続ける。（