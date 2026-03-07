WBC・日本―韓国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国に8-6で逆転勝ち。初回にまさかの3点ビハインドから大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚らメジャー組3人の4発などで試合をひっくり返した。初の侍ジャパン入り、WBC初登板となった先発・菊池雄星投手は打線に感謝した。日韓戦の大役を任された菊池は初回先頭から3連打。わずか5球で先制点を