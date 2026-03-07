フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。一方で、9位だった蛯原大弥の紳士的な振る舞いが反響を呼び、海外からも喝采の声が届いた。日本勢では中田の他、西野太翔も3位で表彰台へ。蛯原はSPで3位だったが、フリ