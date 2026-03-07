フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。一方で、9位だった蛯原大弥の紳士的な振る舞いが反響を呼び、海外からも喝采の声が届いた。

日本勢では中田の他、西野太翔も3位で表彰台へ。蛯原はSPで3位だったが、フリーでは135.99点の12位で、合計217.52点の9位に。無念の結果だったが、盟友をしっかり称えた。

表彰式後、リンクサイドで西野、中田へ日の丸国旗を手渡すと、拍手。上手く国旗を広げられない中田を見ると、旗を広げるのをサポート。中田が背中に国旗をまとい、誇らしげにする姿を見守っていた。

中継したFODの配信でも映ったこの場面がネット上で話題に。日本ファンから「いい子すぎて涙」「蛯原大弥くんが国旗のお世話係 君たちほんといいよ」と、17歳の紳士的な振る舞いに熱い視線が注がれた。

反響は広がり、海外ファンからも賛辞が続々。「ダイヤが、リオとタイガの日本国旗の準備を手助けしてる（泣）」「写真撮影のためにリオとタイガの国旗の準備を手伝ってあげるダイヤ。素晴らしい仲間愛ね」と、思わず目を奪われていた。



（THE ANSWER編集部）