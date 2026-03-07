「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテあらわなベアトップドレス姿を披露した。ソファに座って岡田さんは、その日の予定を報告しつつ、大胆に肩が出たベアトップドレスを着こなし、カメラを見つめる写真など4枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、チェーンのシルバーネックレスをつけ、チェック柄のベアトップドレスを着用。ソ