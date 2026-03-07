「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、スマートフォンシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 9a（Google）5位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位iPhone 17 Pro（アップル）7位AQUOS wish5（シャープ）8位Galaxy S25（SAMSUNG）9位arrows We2（FCNT）10位moto g66j 5G（Motorola Mobility）2