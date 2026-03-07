大谷の先制満塁弾などで日本は7回コールド勝ち■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、東京ドームで1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に13-0で7回コールド勝ちを飾った。大谷翔平投手が先制のグランドスラムを含む3安打5打点の活躍を見せた大興奮の一戦。“ガチ使用”で観戦した美女に熱視線が送られた。侍ジャパンの練習中には東京ドームに豪華な面々が集まった。