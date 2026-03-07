大谷の先制満塁弾などで日本は7回コールド勝ち

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は6日、東京ドームで1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に13-0で7回コールド勝ちを飾った。大谷翔平投手が先制のグランドスラムを含む3安打5打点の活躍を見せた大興奮の一戦。“ガチ使用”で観戦した美女に熱視線が送られた。

侍ジャパンの練習中には東京ドームに豪華な面々が集まった。俳優の渡辺謙さん、嵐の二宮和也さんや世界的DJのスティーブ・アオキ氏、俳優のティモシー・シャラメ、世界的歌手のバッド・バニーもいた。他にも数多くの芸能人が駆け付けた中、モーニング娘。’26の牧野真莉愛さんも熱視線を送っていた。

日本ハムの大ファンとして知られる牧野さんはこの日、侍ジャパンのキャップにホームユニホームを合わせたスタイルで登場。元オリックスのアダム・ジョーンズ氏らとの写真撮影も行っていた。

野球ファンにとってはお馴染みともいえる存在に「まりあちゃん?!」「ハロプロ代表して応援頑張ってね」「まりあちゃん……マジか」「真莉愛ちゃんがまた見つかっておる」「真莉愛行ってるのか」「侍仕様のまりあちゃんかわいい」「真莉愛かわいいな」と驚きと歓喜の声が寄せられた。（Full-Count編集部）