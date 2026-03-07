【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の沢村一樹が3月7日、自身のInstagramを更新。妻との野球観戦ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】58歳俳優「羨ましい」妻との侍ジャパン観戦2ショット◆沢村一樹、妻の解説で侍ジャパンを応援沢村は「奇跡的にチケットが手に入りました！かなり高額でしたが、思い切って購入した甲斐がありました」と報告。侍ジャパンのユニフォームが飾られた会場で、妻と並ぶ2ショットを披露した。「