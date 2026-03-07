沢村一樹「かなり高額でしたが」妻との侍ジャパン観戦2ショット公開「羨ましい」「奥さん思い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の沢村一樹が3月7日、自身のInstagramを更新。妻との野球観戦ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】58歳俳優「羨ましい」妻との侍ジャパン観戦2ショット
沢村は「奇跡的にチケットが手に入りました！かなり高額でしたが、思い切って購入した甲斐がありました」と報告。侍ジャパンのユニフォームが飾られた会場で、妻と並ぶ2ショットを披露した。「野球好きのカミさんの解説と日本代表の大活躍で楽しい時間を過ごせて感謝です」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「素敵なご夫婦」「奥様とのショット貴重」「羨ましい」「侍ジャパン最高でしたね」「奥さん思い」といったコメントが寄せられている。
沢村は2000年に結婚。3人の息子がおり、長男はモデルの野村大貴、次男は俳優の野村康太である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆沢村一樹、妻の解説で侍ジャパンを応援
◆沢村一樹の夫婦ショットに反響
