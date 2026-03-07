ミラノ・コルティナ五輪22日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪では、1枚の写真が大きな反響を呼んだ。フィギュアスケートで、日本史上初のペア金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）のフリー演技中のワンシーンだ。芸術的ショットの撮影者が注目されている。それは「流し撮り」で撮影された1枚。動く被写体と同じ速度でカメラを振り、低速シャッターで背景を流す技法だ。タイミングを見誤れば、失敗に終わる