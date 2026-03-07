「ずっと埋められない何かがあった」――。8日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜23:30)には、 俳優の伊藤英明が出演する。伊藤英明(C)MBS○ドラマ『海猿』でトップ俳優の仲間入り「やっば! アキラじゃん!」アニメキャラクターの着る真っ赤な革ジャンを見つけて、突然大はしゃぎ。愛好するのはフィギュアやゲーム、車にカブトムシ……と、まさに少年のまま大人になったのが伊藤英明だ。今年50歳