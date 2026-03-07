テーブルの陰から猫ちゃんの足が見えたため、近くに寄ってみることにした飼い主さん。すると、そこには『まさかの姿』で寝ている猫ちゃんの姿があって…？投稿には、「疲れが吹っ飛びました♡」「可愛い以外の言葉が見つかない」と、絶賛の声が寄せられることに。再生回数は7万回を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。 【動画：テーブルの陰から『足だけ出ていた猫』→近づいてみたら…凄すぎ