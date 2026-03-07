テーブルの陰から猫ちゃんの足が見えたため、近くに寄ってみることにした飼い主さん。すると、そこには『まさかの姿』で寝ている猫ちゃんの姿があって…？投稿には、「疲れが吹っ飛びました♡」「可愛い以外の言葉が見つかない」と、絶賛の声が寄せられることに。再生回数は7万回を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：テーブルの陰から『足だけ出ていた猫』→近づいてみたら…凄すぎる『寝相』】

テーブルの陰から飛び出したフランちゃんの足

Instagramアカウント『マロンとフランとコッペ』に投稿されて話題となっているのは、驚きの姿でぐっすりと眠る猫ちゃんの光景。

この日、ミヌエットのフランちゃんの飼い主さんは、テーブルの陰から何かが出ているのを見かけたのだそう。飼い主さんが近づいてみると、そこにはふわふわなキジトラ柄の2本の足が。

その足がフランちゃんのものだと気づいた飼い主さんは、もう一歩前へ出て、フランちゃんの姿を確かめてみることに。いったい、フランちゃんはどんな姿で眠っているのでしょうか？

激しすぎる寝相に思わずほっこり♡

フランちゃんがテーブルの陰でくつろいでいることに気づいた飼い主さんは、さらに近くに寄ってフランちゃんの姿を見てみることに。

ゆっくりと近づいていった飼い主さんがそこで目にしたのは…ベッド型爪研ぎの上で仰向けになって眠るフランちゃんの姿！

円形のベッドの縁に沿うように上半身を直角に傾けて眠るその光景に、「猫は液体」という言葉が頭をよぎります。

一見窮屈そうに見える寝姿ですが、フランちゃんはお腹を上下させてぐっすりと眠っていたそう。そんな猫ちゃんならではのお昼寝の光景に、なんだかほっこりとした気分になります。

こんなポーズだってお手の物！

体を直角に傾けながら、すやすやとお昼寝をしていたフランちゃん。その体の柔らかさに驚いてしまいますが、フランちゃんはもっとすごい体勢で寝ていたこともあるのだとか。

別の日に飼い主さんがフランちゃんの様子を見に行ってみると…なんと、フランちゃんは体をベッド型爪研ぎにすっぽり収まり、仰向けになっていたのだそう！

しっぽと足を上手にベッドの中に収めてコンパクトになっている姿に、思わず感心してしまいます。

そんなもふもふで柔らかさが伝わってくるフランちゃんの姿に、たくさんの人が癒やされることとなったのでした。

体を直角に傾けて眠るフランちゃんの光景には、「ほんわかしました♡」「フランちゃんの得意芸ですね」「猫ちゃんて寝違えたりしないんでしょうか？（笑）」と、たくさんの人がコメントを寄せています。

Instagramアカウント『マロンとフランとコッペ』では、そんなフランちゃんや家族猫ちゃんたちの癒やし溢れる日常が綴られていますよ。

フランちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「マロンとフランとコッペ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

