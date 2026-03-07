大宮のトム・グローバーはトッテナム出身、イングランド2部などでプレーRB大宮アルディージャに今季新加入したGKトム・グローバーがチームの最後尾から開幕4連勝を支えている。「安心感がある」「ビルドアップうまい」とそのパフォーマンスが称賛を浴びている。28歳のGKはイングランド1部トッテナムのアカデミー出身。オーストラリアのメルボルン・シティで実績を積み、イングランド2部ミドルスブラを経て、大宮に完全移籍で加