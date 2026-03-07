大宮のトム・グローバーはトッテナム出身、イングランド2部などでプレー

RB大宮アルディージャに今季新加入したGKトム・グローバーがチームの最後尾から開幕4連勝を支えている。

「安心感がある」「ビルドアップうまい」とそのパフォーマンスが称賛を浴びている。

28歳のGKはイングランド1部トッテナムのアカデミー出身。オーストラリアのメルボルン・シティで実績を積み、イングランド2部ミドルスブラを経て、大宮に完全移籍で加入した。東京五輪のオーストラリア代表メンバーであり、北中米ワールドカップのアジア予選にも招集されていた実力者だ。

そんなグローバーは大宮が開幕4連勝を飾ったJ2・J3百年構想リーグで全試合スタメンフル出場中。安定したセービングと、足元の技術を生かした攻撃面への貢献で存在感を示している。

3月5日にクラブ公式Xがここまでのパフォーマンスをまとめたハイライト動画を公開すると、「紛うことなき神補強」「大宮に来てくれて感謝しかない」と称賛のコメントが寄せられていた。Jリーグ初挑戦ながら即戦力としてチームを支える守護神はファン・サポーターからの信頼を早くも掴んでいるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）