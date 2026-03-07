西日本鉄道（福岡市）は6日、バス事業を担うグループ7社で、運転手による偏光サングラスの着用を9日から本格的に導入すると発表した。直射日光や反射光による目の疲労を軽減し、視認性を高めることで安全運行につなげる狙い。