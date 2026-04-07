走行中の路線バスで、運転手に刃物を突きつけた疑いで60代の男が現行犯逮捕されました。7日午前7時半ごろ、東京・中野区を走っていた路線バスで、「客が刃物を出した」とバスの営業所から110番通報がありました。警視庁によりますと、バスの車内で60代の男が運転手に対し、「遅い」などと言いながら防護板越しに刃物を突きつけたということです。運転手は助けを求めるためにバスを止め、その後ろを男が追いかけてきました。その後