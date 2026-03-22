「ヲタ席」が消えた？ 2015年のモデルチェンジが転換点に路線バスに乗る際、前方ドアから入ってすぐにある左側の最前列座席に座ろうとする人、案外多いのではないでしょうか。前方の景色がよく見えるため、一部のファンのあいだでは「ヲタ席」や「展望席」と呼ばれて親しまれてきた場所です。【写真】「東京〜大阪、2万円」豪華夜行バスのトイレを見るしかし近年、この位置に座席を設けない仕様の車体が増えており、結果として