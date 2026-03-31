大阪メトロは31日、大阪・関西万博で来場者輸送に使用した北九州市の「EVモーターズ・ジャパン」製の電気自動車バス計190台について、車両の安全性の懸念が解消されず、閉幕後の路線バスなどへの転用を断念したと発表した。