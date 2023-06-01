【紅の砂漠】 3月20日 発売予定 価格：9,680円～ 「紅の砂漠」は、MMORPG「黒い砂漠」で知られるPearl Abyss（パールアビス）が手がけたオープンワールドアクションアドベンチャーゲームだ。発売日は3月20日で、対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam/Epic Games Store/Mac）、GeForce NOW。 本作