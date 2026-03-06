讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、日本を代表する人気アニメ『ドラゴンボールZ』とのコラボレーションキャンペーンを2026年3月3日より開始した。期間中は全国の店舗でコラボ商品やノベルティ企画が展開されるが、その象徴的な存在となるのが、特別な装飾が施された「丸亀製麺 新宿御苑前店」だ。同店は、2026年3月3日から3月29日までの期間限定で“コラボ店舗”として営業。店内外が『ドラゴンボールZ』の世界観で彩られた特別な店