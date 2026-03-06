丸亀製麺×ドラゴンボールZ、7つの驚きのコラボ！「丸亀製麺 新宿御苑前店」がオープン
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、日本を代表する人気アニメ『ドラゴンボールZ』とのコラボレーションキャンペーンを2026年3月3日より開始した。期間中は全国の店舗でコラボ商品やノベルティ企画が展開されるが、その象徴的な存在となるのが、特別な装飾が施された「丸亀製麺 新宿御苑前店」だ。同店は、2026年3月3日から3月29日までの期間限定で“コラボ店舗”として営業。店内外が『ドラゴンボールZ』の世界観で彩られた特別な店舗だ。
■店舗外観からドラゴンボールの世界観
まず目を引くのは、店舗外観だ。看板や暖簾はコラボ限定のロゴ仕様に変更され、通常の丸亀製麺のロゴに「亀仙流」のイメージを融合させたデザインとなっている。
外壁には孫悟空をはじめとするキャラクターのビジュアルが大胆に描かれ、街中に突如現れた“ドラゴンボールの世界”といった印象。新宿御苑前の街角でひときわ目立つ存在となっている。
■店内には神龍の巨大アートも
店内に足を踏み入れると、入口では孫悟空と孫悟飯の大型パネルが来店客を迎える。さらに壁面には「亀仙流の教え」が掲げられ、作品ファンにはたまらない演出が随所に盛り込まれている。
食事をしながらドラゴンボールの世界観を体感できる空間となっている。
また、テーブルの仕切りにもキャラクターイラストが配置されており、まるで悟空たちと一緒に食事をしているような感覚を楽しめるのも特徴だ。
■コラボメニューも多数登場
今回のキャンペーンでは、作品のモチーフを取り入れたユニークなコラボ商品も登場する。
例えば、7つの星を付けてドラゴンボールを再現できる「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」や、作品に登場する仙豆をイメージした「仙豆風天ぷら」、悟空の必殺技をイメージした「元気玉おむすび 半熟玉子入り」など、作品ファンの心をくすぐるラインアップとなっている。
さらに、うどんを注文すると『ドラゴンボールZ』デザインの限定「うどん札」がもらえるなど、来店をより楽しめる仕掛けも用意されている。
■丸亀製麺とドラゴンボールが生み出す“元気とワクワク”
丸亀製麺は2000年に兵庫県加古川市で誕生し、「手づくり・できたて」にこだわるうどんブランドとして成長してきた。一方、『ドラゴンボールZ』も1989年の放送開始以来、世界中で愛され続けている作品だ。
両者に共通するのは、多くの人に元気を届ける存在であるという点。今回のコラボレーションは、「もっと多くの方に元気とワクワクを届けたい」という思いから実現したという。
期間限定の「丸亀製麺 新宿御苑前店」は、うどんを食べるだけでなく、作品の世界観に浸れる体験型店舗といえる。ドラゴンボールファンはもちろん、普段丸亀製麺を利用している人にとっても、新しい楽しみ方を提案するユニークな企画となっている。興味を持った人は、同店に足を運んでみよう。
■丸亀製麺 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
まず目を引くのは、店舗外観だ。看板や暖簾はコラボ限定のロゴ仕様に変更され、通常の丸亀製麺のロゴに「亀仙流」のイメージを融合させたデザインとなっている。
外壁には孫悟空をはじめとするキャラクターのビジュアルが大胆に描かれ、街中に突如現れた“ドラゴンボールの世界”といった印象。新宿御苑前の街角でひときわ目立つ存在となっている。
■店内には神龍の巨大アートも
店内に足を踏み入れると、入口では孫悟空と孫悟飯の大型パネルが来店客を迎える。さらに壁面には「亀仙流の教え」が掲げられ、作品ファンにはたまらない演出が随所に盛り込まれている。
食事をしながらドラゴンボールの世界観を体感できる空間となっている。
また、テーブルの仕切りにもキャラクターイラストが配置されており、まるで悟空たちと一緒に食事をしているような感覚を楽しめるのも特徴だ。
■コラボメニューも多数登場
今回のキャンペーンでは、作品のモチーフを取り入れたユニークなコラボ商品も登場する。
例えば、7つの星を付けてドラゴンボールを再現できる「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」や、作品に登場する仙豆をイメージした「仙豆風天ぷら」、悟空の必殺技をイメージした「元気玉おむすび 半熟玉子入り」など、作品ファンの心をくすぐるラインアップとなっている。
さらに、うどんを注文すると『ドラゴンボールZ』デザインの限定「うどん札」がもらえるなど、来店をより楽しめる仕掛けも用意されている。
■丸亀製麺とドラゴンボールが生み出す“元気とワクワク”
丸亀製麺は2000年に兵庫県加古川市で誕生し、「手づくり・できたて」にこだわるうどんブランドとして成長してきた。一方、『ドラゴンボールZ』も1989年の放送開始以来、世界中で愛され続けている作品だ。
両者に共通するのは、多くの人に元気を届ける存在であるという点。今回のコラボレーションは、「もっと多くの方に元気とワクワクを届けたい」という思いから実現したという。
期間限定の「丸亀製麺 新宿御苑前店」は、うどんを食べるだけでなく、作品の世界観に浸れる体験型店舗といえる。ドラゴンボールファンはもちろん、普段丸亀製麺を利用している人にとっても、新しい楽しみ方を提案するユニークな企画となっている。興味を持った人は、同店に足を運んでみよう。
■丸亀製麺 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」