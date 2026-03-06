【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社）が3月24日に発売される。 ■この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で撮影 『B.L.T.graduation2026』は、「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。 グラビアは、登下