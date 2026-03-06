表紙巻頭は乃木坂46小川彩！『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社）が3月24日に発売される。

■この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で撮影

『B.L.T.graduation2026』は、「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。

グラビアは、登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットが満載。同じ時間を過ごしているような臨場感やセンチメンタルな雰囲気のなかで魅せる、アイドルたちの煌めく笑顔と切ない表情が印象的だ。

さらには、自身の学校生活やこれからの目標、プライベートについても赤裸々に語ったインタビューもたっぷりと掲載。まさに“今しか見られない”奇跡が詰まった一冊となっている。

表紙・巻頭を務めるのは、乃木坂46の小川彩。乃木坂46の5期生の最年少として中学生のときにグループに加入した彼女も、ついに高校卒業へ。

6期生という後輩が入り、よりいっそう魅力が増してきた彼女の今を“ピュア”に収めるべく、白を基調とした落ち着いた部屋で何気ない姿や公園でトランポリンでかわいく跳ねる姿など、飾らない彼女の”今”を撮り下ろした。

中面には、グループ最年少の中学3年生、6期生の川端晃菜が登場。中学生らしからぬ、大人びた美しい顔立ちを持つ彼女の記念すべき初ソログラビアとなった。撮影では、思うままに髪をかわいくアレンジしてみたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪にそっと塗ってみたりと、「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現した。

他にも、元気いっぱいに飛んだり跳ねたりする様子なども撮影されており、微笑ましい瞬間をたくさん詰め込まれている。

■裏表紙には私立恵比寿中学の高3トリオが登場

裏表紙・巻末を務めるのは、私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜の高3トリオ。撮影のテーマは「学校生活の思い出をもう一度」。

運動会の種目（パン食い競争、お玉リレー競争）をやってみたり、宿泊研修かのように皆で布団にくるまってみたり、屋上ではしゃいでみたり…と、えびちゅうの3人にしか出せないわちゃわちゃ感が満載のグラビアとなっている。

PHOTO BY 細居幸次郎 ※小川彩

PHOTO BY ImaTatsu ※川端晃菜

PHOTO BY 藤本和典 ※風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜

■ラインナップ

表紙：小川彩（乃木坂46）

裏表紙：風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）

川端晃菜（乃木坂46）

中川智尋（櫻坂46）

八木仁愛（僕が見たかった青空）

涼海すう（高嶺のなでしこ）

白鳥沙怜（AKB48）

■書籍情報

2026.03.24 ON SALE

『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』

■関連リンク

B.L.T.web

https://bltweb.jp/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com