中国の民間シンクタンク「胡潤研究院」が3月5日に発表した「2026胡潤世界富豪ランキング」によると、「字節跳動（バイトダンス）」の創業者である張一鳴氏が資産5500億元（約12兆7000億円）で中国一の富豪となり、その資産は前年比32％増加したとのことです。同研究院は、ルクセンブルク出身で英国公認会計士のルパート・フージワーフ（中国名：胡潤）氏が中国で設立したシンクタンクです。胡潤研究院は15年連続で「世界富豪ランキ