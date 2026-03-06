胡潤世界長者番付、バイトダンスの張一鳴氏が5500億元で中国一の富豪に

中国の民間シンクタンク「胡潤研究院」が3月5日に発表した「2026胡潤世界富豪ランキング」によると、「字節跳動（バイトダンス）」の創業者である張一鳴氏が資産5500億元（約12兆7000億円）で中国一の富豪となり、その資産は前年比32％増加したとのことです。同研究院は、ルクセンブルク出身で英国公認会計士のルパート・フージワーフ（中国名：胡潤）氏が中国で設立したシンクタンクです。

胡潤研究院は15年連続で「世界富豪ランキング」を発表しています。今回のランキングには73カ国2914社から10億ドル以上の資産を持つ企業家4020人が掲載され、昨年の3442人より17％増加し、総資産は28％増えました。ランクインした3201人の企業家の資産は過去一年間で増え続け、726人が新しい顔ぶれで、うち318人が中国の企業家となっています。

中国部門では、ソフトとデータ技術サービスを扱うバイトダンス創業者、張一鳴氏の資産が1300億元（約3兆円）以上増え、5500億元で中国一の富豪となり、世界ランキング第25位となりました。以下、飲料水メーカー「農夫山泉」の創業者、鐘睒睒氏が資産5150億元（約11兆8000億円）で第2位、テンセントの共同創業者である馬化騰氏が4650億元（約10兆7000億円）で第3位、世界最大のEVバッテリーメーカー「寧徳時代（CATL）」の創業者である曽毓群氏が前年比46％増の3800億元（約8兆7000億円）で第4位に上昇しました。消費者向け電子機器メーカー「小米（Xiaomi、シャオミ）」創業者の雷軍氏と、中国を代表するEコマースなどのデジタルプラットフォーム企業、アリババ創業者の馬雲（ジャック・マー）ファミリーは、いずれも2300億元（約5兆2900億円）で第10位となりました。（提供/CGTN Japanese）