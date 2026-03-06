結婚を考える上で年収はどれくらい重要な要素でしょうか。【写真】結婚しようと思える年収（世帯年収）は？SMBCコンシューマーファイナンスの「20代の金銭感覚についての意識調査2026」によると、「結婚しようと思える」と考えられる人が半数を超えたのは、世帯年収額が「年収がどんなに少なくても〜年収800万円」をすべて足したときだったことが判明しました。また、「年収がどんなに多くても結婚したいと思えない」と考えている