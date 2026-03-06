結婚を考える上で年収はどれくらい重要な要素でしょうか。



【写真】結婚しようと思える年収（世帯年収）は？

SMBCコンシューマーファイナンスの「20代の金銭感覚についての意識調査2026」によると、「結婚しようと思える」と考えられる人が半数を超えたのは、世帯年収額が「年収がどんなに少なくても〜年収800万円」をすべて足したときだったことが判明しました。また、「年収がどんなに多くても結婚したいと思えない」と考えている人は31.3%だったことがわかりました。



調査は2025年11月に実施され、20〜29歳の男女1000人から回答を得ました。



「結婚しようと思える世帯年収額は？」の問いに、「0〜600万円」の合計は39.7%。「0〜700万円」の合計は46.6%、「0〜800万円」は54.0%であり、20代の半数以上が結婚をイメージできる年収のボーダーラインは800万円とわかりました。同時に「年収がどんなに少なくてもしたいと思える」は9.1％、「年収がどんなに多くても、したいと思えない」は31.3%でした。



前回調査では、半数以上が結婚しようと思える年収のボーダーラインが年収700万円（54.5%）でしたが、今回の調査ではそれが年収800万円（54.0%）となり、結婚へのハードルが上がったことが明らかになりました。また、「年収がどんなに多くても、したいと思えない」と回答した人の割合は、前回調査が25.9%で今回調査31.3%と、5.4ポイント上昇しました。



「出産・子育て（1人）しようと思える世帯年収額は？」の問いに、20代の半数以上が出産・子育てをイメージできるのは、前回調査では年収800万円（53.0%）、今回調査では年収900万円（50.2%）とハードルが上昇しました。また、「年収がどんなに多くても、したいと思えない」と回答した人の割合は、前回調査では29.0%、今回調査では34.1%と5.1ポイント上昇したことがわかりました。



【出典】SMBCコンシューマーファイナンス調べ