ドジャースの有望株、ダルトン・ラッシング捕手（２５）の未来が不安視されている。昨年５月にメジャー初昇格したラッシングは強打の捕手として期待される一方、５３試合の出場にとどまり、打率２割４厘、４本塁打、２４打点の成績に終わった。ドジャースではウィル・スミス捕手（３０）が２０３３年シーズンまでの１０年契約を結び、正捕手としてガッチリと扇の要を固めている。１１０試合に出場した昨季も打率２割９分６厘、