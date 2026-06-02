◆米大リーグＤバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１０連戦の４戦目。本拠地から舞台を移し、得意の６月初戦で３試合ぶりの１１号に期待がかかる。“ミスター・ジューン”の本領を発揮する時が来た。大谷はこれまで６月に月別最多の６２本塁打をマーク。２３