◆米大リーグドジャース９―１フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、５回１／３を投げて４安打無失点と好投。メジャー移籍後最多タイの１０三振を奪い、１０４球の力投で５勝目（４敗）を挙げた。今季最速の９８・２マイル（約１５８キロ）を計測し、防御率は試合前の３・０９から２・８６