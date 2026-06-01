球審バーバー審判員はABSチャレンジで8度も判定が覆った【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手が登板した5月31日（日本時間6月1日）の本拠地・フィリーズ戦は大荒れの試合となった。今季から導入されたABSチャレンジ・システム（通称ロボット審判）が乱発。両軍合わせて10度チャレンジする事態となった。山本は初回、先頭・シュワーバー、ハーパーを見逃し三振に。決め球は