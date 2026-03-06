お笑いタレントの今田耕司（59）が6日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。今年に入って所属している吉本興業のルールが変わったことを明かした。今田は、トークの中で「今年から全社員がジャケット着用というルールになったんです。今まで吉本興業って結構、自由な服装でみんな現場に行ってたんですけど、もうちゃんとした会社になってますからジャケットにしましょう