食楽web 世の中には色々と料理がありますが、その中でも背徳的というフレーズが似合うのがチーズ料理。 京都でチーズがたっぷりと堪能できるお店を発見。しかも、お酒もメチャクチャ安いという嬉しすぎる情報を得て、実際に食べに行ってきました。 四条烏丸にある『原価ビストロチーズプラス』 入り口は大きくないけど中に入ると奥へと長く続くところは京都風 チーズ料理を求めてやってきた