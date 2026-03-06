食楽web

世の中には色々と料理がありますが、その中でも背徳的というフレーズが似合うのがチーズ料理。

京都でチーズがたっぷりと堪能できるお店を発見。しかも、お酒もメチャクチャ安いという嬉しすぎる情報を得て、実際に食べに行ってきました。

四条烏丸にある『原価ビストロチーズプラス』

入り口は大きくないけど中に入ると奥へと長く続くところは京都風

チーズ料理を求めてやってきたのは京都市街地のど真ん中の四条烏丸。阪急京都線の烏丸駅を下りて北へ歩くこと数分の場所に、今回の目的地『原価ビストロチーズプラス』があります。

メニューはお店のコンセプト通り、チーズ料理だらけ。まず何を食べようかと思っていると、お通しのガーリックトーストが登場しました。

お通しのガーリックトースト 500円

こちらのガーリックトーストはフォカッチャがベース。サクッとしたふんわり食感にニンニクの香りがガツンと来て、いくらでも食べたくなる理想的な味わい。しかもおかわり自由。最初からお店のポテンシャルが感じられます。

お通しにテンションが上がったところで、お酒とフードを注文。ドリンクメニューを見ると衝撃！ なんとハイボールなどは59円からラインナップ。原価ビストロという店名ですが、流石の安さにビックリ。しかもソフトドリンクにいたっては1杯1円。関西でもこんな値段、ほぼ見たことありません。

今回は「なみなみスパークリング」と名物のシカゴピザを注文しました。

いつもの料理が贅沢チーズな一皿に！ おすすめメニューは？

なみなみスパークリング450円

しばらくすると「なみなみスパークリング」の到着。こぼさないように恐る恐る一口飲んでみると、スッキリとしたドライなスパークリングワインで、濃厚なチーズ料理ともよく合いそうです。

生ハム温玉シカゴピザ 1,980円

スパークリングワインを飲んでいると、シカゴピザが登場。こちらでは中のチーズが想像以上にトロトロで、濃厚なシチューといった感じ。まるでたっぷりと水をたたえたダムのような雰囲気を醸し出しています。

トロトロチーズと温玉に生ハムという背徳感しかない組み合わせ

堤防となる耳部分をカットすると、中からチーズがドーッと溢れ出しました。耳をチーズに浸して食べるのですが、生ハムの乗ったカリッとした耳と濃厚なチーズソースの相性は抜群すぎる。まるで背徳感の塊。お酒もぐんぐん進みます。

お通しのガーリックトーストも最高のパートナー。正直これだけでも宴会が成立してしまうほどの組み合わせとなっています。

フライドポテトもカルボナーラもチーズ尽くし！

チーズ！チーズ！チーズ！カルボナーラ1,480円、手前：フライドポテト～2種のチーズがけ～ 590円

追加で注文したのがフライドポテトとカルボナーラ、冷菜の盛り合わせ。フライドポテトにもチーズがドーンとのっていて、居酒屋の定番メニューが背徳チーズ料理になっていています。

濃厚というは旨味もガツンと凝縮されたカルボナーラ

カルボナーラも一般的なソースに比べてチーズがたっぷり。これまで食べたカルボナーラの中でも、かなり濃厚な一皿でした。

デュワーズ12年 ハイボール148円 ［食楽web］

チーズマシマシの料理に喉が渇き、おかわりに贅沢にもデュワーズ12年のハイボールを頼んだところ、価格が148円！ この安さにもお酒が進みます。

生ハムとマスカルポーネフルーツ990円

ちょっと爽やかな一皿を頼みたいなら、「生ハムとマスカルポーネフルーツ」がおすすめ。フルーツと生ハムの塩気が相まって、お口直しにもピッタリです。

何度も通いたくなる雰囲気も抜群の店内

届いた料理を食べきるとお腹も幸福感もいっぱい。オシャレな店内で背徳感たっぷりな料理の数々がリーズナブルな価格で味わえると、若い人にも大好評です。お邪魔したのは平日の夜でしたが、会社帰りにちょっと一杯という利用シーンも多く見かけました。

京都を訪れた際、ガツンと食べたい人にイチオシのお店となっています。

（撮影・文◎けいたろう）

●SHOP INFO

原価ビストロチーズプラス 四条烏丸

住：京都府京都市中京区橋弁慶町222

TEL：050-5597-5440

営：月～金 17:00～ 23:00 ／土・日・祝日 16:00～23:00

休：不定休

https://than.co.jp/brands/原価ビストロチーズプラス/

●著者プロフィール

けいたろう

旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材！食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。