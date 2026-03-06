城西大学の新入部員25人が発表された関東大学リーグ2部に昇格を果たした城西大学の2026年度新入部予定選手25名が発表された。FW登録選手は6名が加入予定。帝京長岡の10番を背負ったFW春日龍二、日体大柏高のFW米崎一真、西武台高のFW青木彬朗らが加入する。MFには、東福岡高からMF剛崎琉碧、流通経済大柏高のMF三野誠広、青森山田高のMF林斗愛ら7名が高体連から加入。日本クラブユースサッカー選手権で準優勝を果たしたベガ