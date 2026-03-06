なぜトランプ米大統領はイラン攻撃に踏み切り、長期戦も辞さない姿勢を強調するのでしょうか？日本人からすると理解しがたい言動が多いトランプ氏が、なぜ米大統領に再選し、支持されるのか。大衆の心をつかむ「言語化」のポイントを、英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。（トライズ代表三木雄信）トランプ演説はイラン攻撃を示唆していた？2月28日、米国とイスラエルがイランへの大規模攻撃を開始しました。こ