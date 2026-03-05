Netflixにて、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」のシーズン2となる”INTO THE GRAND LINE”が、2026年3月10日(火)より世界独占配信されます。配信開始を祝して、2026年3月5日(木)に六本木ヒルズアリーナにて、ファンイベント『ONE PIECE』シーズン2 ファンヴォヤージュ〜いくぞ！偉大なる航路（グランドライン）〜 in 東京が開催されました。ルフィ役のイニャキ・ゴドイをはじめとする”麦わらの一味”のキャスト5名が登壇し、日