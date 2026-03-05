Netflixにて、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」のシーズン2となる”INTO THE GRAND LINE”が、2026年3月10日(火)より世界独占配信されます。

配信開始を祝して、2026年3月5日(木)に六本木ヒルズアリーナにて、ファンイベント『ONE PIECE』シーズン2 ファンヴォヤージュ〜いくぞ！偉大なる航路（グランドライン）〜 in 東京が開催されました。

ルフィ役のイニャキ・ゴドイをはじめとする”麦わらの一味”のキャスト5名が登壇し、日本のファンと念願の交流を果たした熱気あふれるイベントの様子を紹介します。

配信開始日：2026年3月10日(火)世界独占配信

配信プラットフォーム：Netflix

原作＆エグゼクティブ・プロデューサー：尾田栄一郎

登壇者：イニャキ・ゴドイ（モンキー・D・ルフィ役）、新田真剣佑（ロロノア・ゾロ役）、エミリー・ラッド（ナミ役）、ジェイコブ・ロメロ（ウソップ役）、タズ・スカイラー（サンジ役）、サッシャ（MC）

「週刊少年ジャンプ」で連載中の『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。

世は大海賊時代、偉大なる海賊に憧れるルフィが、海賊王を目指して大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンを描いています。

シーズン2では、気候は荒れ狂い、猛者たちが集い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が展開されます。

ワールドツアーである「FAN VOYAGE」で世界を航海し、世界中を熱狂の渦に巻き込む一味が遂に「ONE PIECE」の生まれた地である日本へやってきました。

ファン熱狂のレッドカーペット

会場となった六本木ヒルズアリーナには、シーズン2で一味が訪れる世界がダイナミックに再現されました。

イベントがスタートし、MCのサッシャが登場すると、まずは会場のファンとの交流企画が実施されます。

ONE PIECEへの愛を全力でアピールしたファンに向けて「レゴ ONE PIECE ゴーイング・メリー号」がプレゼントされ、会場は早くも温かい空気に包まれました。

そしての映像演出を経て、奥の扉からイニャキ・ゴドイ、新田真剣佑、ジェイコブ・ロメロが下手から、エミリー・ラッド、タズ・スカイラーが上手から一斉に登場！大勢のファンから割れんばかりの歓声が上がる中、キャスト陣はレッドカーペットへ降り立ちました。

このイベントには日本国内だけでなく世界中からファンが駆けつけており、

キャスト陣はゆっくりと移動しながらサインや写真撮影などのファンサービスをたっぷりと行い、特別な交流の時間を楽しみました。

ステージでのトークパート！シーズン2の見どころは？

レッドカーペットでの交流を終えてステージに戻ったキャスト陣は、それぞれ日本のファンに向けて喜びの挨拶を行いました。

イニャキ・ゴドイは、日本語を交えながら以下のように元気いっぱいに語ってくださいました。

こんばんは、皆さん！

シーズン2はもうすぐ出る。

その事はとても楽しみ。

でもそれより今日皆さんといる事はもっともっともっと楽しみ！

もちろんONE PIECEは日本で作られたので、日本のファンと日本語で話せるようになりたかったんです。

ジェイコブ・ロメロは、以下のように語ってくださいました。

皆さんの冒険が私たちと一緒にこの部屋に導いてくれました。

私たちが一緒にここにいること、そしてこの物語が始まった日本でお祝いできることは、とても大きな意味があります。

タズ・スカイラーは、以下のように語ってくださいました。

来てくれた皆さんにとても感謝しています。

この4人を家族として持てた幸運に感謝しています。

私たちがしていることを応援しに来てくれた一人ひとりに本当に感謝しています。

新田真剣佑は、以下のように語ってくださいました。

この仕事ができて本当に幸運だと思っています。

これからもずっと続けていきたいですし、心から感謝しています。

挨拶の後は、MCのサッシャから「シーズン2で一番楽しみなことは何ですか？」と質問が投げかけられました。

イニャキ・ゴドイは、以下のようにユニークな見どころを語ってくださいました。

パジャマを着たラッコが、マシンガンを持ったハゲタカに乗っているところです。

新田真剣佑は、CGのスケールアップについて以下のように語ってくださいました。

初めてミス・オールサンデーとスモーカー大佐の能力をCGで見て、本当に感動しました。

ルーレットトークで明かされるキャラクターへの愛

続いて、ステージ下手に用意された船の舵輪を使った「ルーレットトーク」が実施されました。

舵輪を回してモニターに映し出された質問に、キャスト陣が入れ替わりで答えていきます。

「自分のキャラクターの最も好きなところは？」という質問に対し、タズ・スカイラーは以下のように語ってくださいました。

彼が他の4人のキャラクターをどれだけ愛しているかというところです。

キャスト陣からファンへの熱いメッセージ

イベントの終盤には、キャスト陣からファンに向けてシーズン2への期待が高まるメッセージが1人ずつ贈られました。

タズ・スカイラーは、以下のように各キャラクターの魅力を語ってくださいました。

真剣佑の素晴らしい戦いに注目してください、皆が驚くはずです。

イニャキがいかにセクシーか、ジェイコブがいかに面白いか、そしてエミリーがいかに美しいかにも注目してください。

ジェイコブ・ロメロは、以下のように力強く語ってくださいました。

シーズン1が好きなら、シーズン2はその2倍、3倍、4倍、5倍になっていると約束します。

すべてが大きくなり、より良く、より楽しく、より深くなっています。

まだONE PIECEは見つけていませんが、近づいています。

エミリー・ラッドは、以下のように語ってくださいました。

私たちキャストは、家族としてシーズン2の撮影でさらに絆が深まりました。

スクリーンでそれを本当に感じてもらえると思います。

最後は、キャストが後ろを向き、会場のファンをバックに記念撮影が行われました。

そして、イニャキ・ゴドイの力強い掛け声が会場に響き渡ります。

行くぞ！”偉大なる航路（グランドライン）”！！

ファンとの絆を確かめ合い、シーズン2の新たな冒険へと船出する感動的なイベント。

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 ファンイベントの紹介でした。

