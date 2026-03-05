チェコ―韓国戦野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕し、東京ドームのプールCでチェコが韓国に4-11で敗れた。試合後には駆け付けたファンに一礼。前回のWBCと変わらない流儀とスポーツマンシップに温かい拍手が送られた。「握手」に始まり、「礼」に終わった。初回表、チェコは先頭のプロコプが打席に向かうと、さっと右手を差し出した。韓国捕手のパク・ドンウォン、球審とがっちり握手。珍しい光景だ