ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕し、1次ラウンド・プールCでチェコと韓国が対戦。チェコの先頭打者が打席入りの際、取った行動に称賛が集まっている。世界一をかけた真剣勝負でもチェコはスポーツマンシップを忘れない。初回表、先頭のプロコプが打席に向かうと、さっと右手を差し出した。向けた相手は韓国捕手のパク・ドンウォン。がっちり握手