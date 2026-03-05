日本経済新聞社は５日、日経平均株価の春の定期入れ替えを発表した。キオクシアホールディングスとパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが新規採用された。一方、ジーエス・ユアサコーポレーションとカシオ計算機は除外された。４月１日の算出から入れ替える。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS