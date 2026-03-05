【モデルプレス＝2026/03/05】ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が3月5日、結婚を発表。ここでは佐々木のこれまでの活動をまとめる。【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名◆佐々木彩夏、ももいろクローバーZとして活躍佐々木は1996年6月11日生まれ、神奈川県出身。愛称は「あーりん」でメンバーカラーはピンク。セルフプロデュース能力に長け、「佐々木プロ」とも呼ばれている。2008年に現在のグループの前身であ