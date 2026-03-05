【略歴】結婚発表のももクロ佐々木彩夏、“末っ子あーりん”として親しまれる愛されキャラ プロデューサーとしての一面も
【モデルプレス＝2026/03/05】ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が3月5日、結婚を発表。ここでは佐々木のこれまでの活動をまとめる。
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
佐々木は1996年6月11日生まれ、神奈川県出身。愛称は「あーりん」でメンバーカラーはピンク。セルフプロデュース能力に長け、「佐々木プロ」とも呼ばれている。2008年に現在のグループの前身であるももいろクローバーのメンバーとなり、現在まで約18年に渡って活動をしている。2011年にももいろクローバーZに改名した同グループは、当時メンバー全員が中高生であったことから主に週末に活動。このことから“週末ヒロイン”と称しており、現在もキャッチフレーズとして使用している。
同グループは、パワフルで全力のパフォーマンスやメンバー同士の仲の良さが人気。2014年には、国立競技場にて女性グループとして初めてのライブを行い話題となった。
個人では、ももいろクローバーZとしての活動の傍ら、2019年には総合プロデューサー兼メンバーを務めるグループ「浪江女子発組合（現 LumiUnion）」を結成。毎年開催するソロコンサートでは総合プロデュースを担当している。
また、ファッションブランド「Chubby Bunny」のプロデュースも務めるなど、多才な活躍を見せている。
佐々木は「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と前置きし、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。最後には直筆のサインが記されている。（modelpress編集部）
◆佐々木彩夏、ももいろクローバーZとして活躍
◆佐々木彩夏、プロデューサーとしての一面も
◆佐々木彩夏、結婚発表
