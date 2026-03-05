2月8日に投開票された衆院選は、自民党の圧勝に終わった。農水相で山形2区選出の鈴木憲和氏（自民）は、2位に7万票あまりの大差をつける12万4512票で6回目の当選を果たした。高市早苗首相（自民党総裁）は第2次内閣を組閣する際、現在の閣僚を再任する方針で、2026年度予算案の早期成立など、山積みとなっている政策課題に取り組む。 今回の衆院選は、自民党が過去最多の316議席を獲得し、法案が衆院で可決した後、参院で否決